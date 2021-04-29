Закрытие офисов, школ и комендантский час. В Турции вводят полный локдаун

Новости Турции. Тревожная статистика по коронавирусу и в Турции. Наряду с высокими показателями заболеваемости там увеличивается и число смертей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны вводят 29 апреля полный локдаун из-за коронавируса. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно согласованных с МВД, закрываются.

Междугородние поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт продолжит работу не на полную загрузку. Кроме того, отменяются занятия в детских садах и школах. Остальные учебные заведения переходят на дистанционную работу, будут отложены экзамены. Условия комендантского часа в вечернее и ночное время сохранятся. А отели прекратят оформлять брони и введут жесткий карантин. Продлится полный локдаун до 17 мая.