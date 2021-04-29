В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции

Новости Китая. Китай отправил на орбиту первый модуль своей космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
Новости Китая. Китай отправил на орбиту первый модуль своей космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
Модуль «Тяньхэ» состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Кроме того, он оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.
Следующим шагом Китай планирует запустить к модулю грузовой корабль, а после этого отправить пилотируемый аппарат с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.