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В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции

29 апреля 2021 13:40
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Новости Китая. Китай отправил на орбиту первый модуль своей космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск состоялся с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции-1

Модуль «Тяньхэ» состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Кроме того, он оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.

В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции-4

Следующим шагом Китай планирует запустить к модулю грузовой корабль, а после этого отправить пилотируемый аппарат с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.

# Космос # Фотофакт

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