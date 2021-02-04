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Украина экстренно запросила электроэнергию у Беларуси из-за аварий на двух ТЭС

04 февраля 2021 13:41
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Новости Украины. Украина экстренно запросила электроэнергию у «Белэнерго» из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Речь идет о 500 МВт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина экстренно запросила электроэнергию у Беларуси из-за аварий на двух ТЭС-1

2 февраля произошло отключение энергоблоков Запорожской и Кураховской ТЭС. Сейчас ведутся ремонтные работы. С просьбой о помощи Украина уже обращалась к Беларуси в январе в период неблагоприятных погодных условий. Тогда «Белэнерго» поставила им более 3 млн кВт·ч электроэнергии.

К слову, 3 февраля на Запорожской станции произошел также пожар. Причиной стало замыкание в одной из подстанций. В результате ЧП жители временно остались без света и воды.

# Электроснабжение # Фотофакт

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