В Запорожской области Украины 5 февраля объявили днём траура по погибшим при пожаре

Новости Украины. В Запорожской области Украины на 5 февраля объявлен день траура в память о пациентах и враче, погибших в результате пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в COVID-отделении инфекционной больницы в ночь с 3 на 4 февраля. В реанимационном боксе угарным газом отравились три пожилые пациентки и анестезиолог. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. По данному факту прокуратурой начато уголовное производство.