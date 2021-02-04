В Запорожской области Украины 5 февраля объявили днём траура по погибшим при пожаре

Новости Украины. В Запорожской области Украины на 5 февраля объявлен день траура в память о пациентах и враче, погибших в результате пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Запорожской области Украины на 5 февраля объявлен день траура в память о пациентах и враче, погибших в результате пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание произошло в COVID-отделении инфекционной больницы в ночь с 3 на 4 февраля. В реанимационном боксе угарным газом отравились три пожилые пациентки и анестезиолог. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. По данному факту прокуратурой начато уголовное производство.
Напомним, что 21 января в украинском Харькове горело двухэтажное здание, переоборудованное под дом престарелых. Тогда в результате пожара погибли 16 человек.