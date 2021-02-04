Цены на маски завышены. Почему бездомные во Франции оказались в тяжёлом положении?

Новости Франции. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 104 миллиона. Страны вакцинируют население и параллельно вводят все новые карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меры изоляции при этом приводят не только к серьезным экономическим проблемам, но и влияют на психологическое состояние людей. Многие устали сидеть взаперти и свое недовольство выражают на улицах.

Кроме того, далеко не каждый житель может позволить себе даже самые элементарные средства защиты. Накануне телеканал Euronews рассказал о бездомных во Франции. В условиях пандемии эти люди действительно оказались в крайне сложном положении. Цены на простую маску порой настолько завышены, что даже французы со средним достатком задумаются, прежде чем купить ее, что уж говорить про тех, кто вынужден жить на улице.

– Вам кто-то дал эту маску или вы купили ее? – Сам купил за 4 евро 90 центов. – Для чего вы ее купили? – Чтобы защититься от вируса.

Ни тестирования, ни вакцинации. Помощь бездомным – не в числе первоочередных задач в период кризиса. А таких жителей во Франции порядка 300 тысяч. И эта цифра явно не окончательная. Пандемия спровоцировала серьезный экономический спад. Растет уровень безработицы. Многие, кто оказался за чертой бедности, рискуют пополнить число бездомных.

В Беларуси между тем проблем со средствами защиты уже давно нет. В наличии и антисептики, и маски на любой вкус и кошелек.