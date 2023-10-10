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Захарова заявила о провале разведки США из-за конфликта Израиля с Палестиной

10 октября 2023 10:17
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес спецслужб США в том, что те не смогли спрогнозировать обострение палестинско-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен от обсуждения этого вопроса отказался. Захарова отметила, что в Америке активно обсуждали вторжение России в Украину, но не предупреждали о военном столкновении в Израиле, где живет много американцев.

Она также отметила, что США оказывали Украине активную помощь и используют ее как плацдарм против России. При этом, несмотря на присутствие американских сателлитов и военных баз, а также на контроль над мировым оборотом доллара, ни один сотрудник администрации президента США Байдена не ушел в отставку после этого фиаско.

# Международная политика # Мария Захарова

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