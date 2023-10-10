Риттер призвал США быть осторожнее из-за слов Путина о ДВЗЯИ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал Вашингтон к пересмотру своей ядерной политики в связи с заявлением российского лидера Владимира Путина о возможном отказе от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что Соединенным Штатам нужен лидер, который сможет выступить против тех, кто по-прежнему защищает ядерную политику, опирающуюся на иллюзию американской исключительности.

Он также осознает, что в ситуации возобновления гонки вооружений США будут находиться в невыгодном для себя положении, так как Россия значительно превосходит их в этой области. Кроме этого, Риттер высоко оценивает ядерные силы РФ, в том числе ракеты «Буревестник», ракетные комплексы «Сармат» и торпеды «Посейдон».