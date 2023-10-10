Финляндия намерена упростить процесс изъятия жилья у россиян

Правительство Финляндии планирует к 2027 году значительно упростить процедуру конфискации недвижимости, находящейся в собственности россиян. Об этом сообщает YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери, передает РИА Новости.

В связи с усилением въездных ограничений для российских владельцев собственности и сложностями с проведением банковских платежей из России случаи неуплаты налогов и платежей за недвижимость становятся все более частыми. В Финляндии рассматривается возможность изменения законодательства по примеру Испании, где иностранные владельцы недвижимости должны иметь счет в банке на территории страны и контактное лицо на месте.