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Финляндия намерена упростить процесс изъятия жилья у россиян

10 октября 2023 10:00
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Правительство Финляндии планирует к 2027 году значительно упростить процедуру конфискации недвижимости, находящейся в собственности россиян. Об этом сообщает YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери, передает РИА Новости.

В связи с усилением въездных ограничений для российских владельцев собственности и сложностями с проведением банковских платежей из России случаи неуплаты налогов и платежей за недвижимость становятся все более частыми. В Финляндии рассматривается возможность изменения законодательства по примеру Испании, где иностранные владельцы недвижимости должны иметь счет в банке на территории страны и контактное лицо на месте.

 

# Международная политика

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