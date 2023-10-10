Журнал Myśl Polska уподобил Польшу клиенту ресторана, который необдуманно обещает расплатиться по счету за другой столик, не имея представления о цене блюд. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов, чтобы расплатиться по этому «счету», Польша будет десятилетиями ухудшать уровень жизни своих граждан. Ожидавшиеся доходы от помощи Украине на поверку оказались иллюзорными, так как весь доход пойдет американским компаниям. Washington Times пишет, что решимость Запада помочь Украине слабеет в связи с пролонгацией конфликта.