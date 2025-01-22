Захарова: запрет на флаги ЛГБТ поставил в неловкое положение страны Евросоюза

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Европейского союза оказались в неловком положении из-за запрета на демонстрацию американскими загранучреждениями негосударственных флагов, в частности флага ЛГБТ, пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что теперь только посольства ЕС продолжают демонстрировать данную символику. Которых, по мнению дипломата, «в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами».

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о признании в стране только двух полов – мужского и женского.