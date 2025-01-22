Депутат Госдумы Белик: есть два условия, которые помогут принудить Киев к миру за 100 дней

Политик считает, что Вашингтон может для мирового сообщества стать миротворцем и даже без финансовых вливаний в этом направлении. Администрации США необходимо выполнить два пункта: жесткая демонстрация Киеву, кто является вассалом, а кто господином, а также не дать ЕС убедить себя в реальности сказок о готовности РФ пойти войной на Североатлантический альянс, отметил депутат.