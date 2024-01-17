Захарова: усиление войск НАТО вблизи границ Союзного государства носит провокационный характер

В Москве прокомментировали согласие Польши на размещение войск ФРГ у границ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без ответа такой шаг не останется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что в республике уже расположена тактическая группировка Североатлантического альянса, в которую входят солдаты США, Британии, Румынии и Хорватии.

По словам Захаровой, в размещении дополнительных иностранных войск, которые лишь создают напряженность в регионе, просто нет необходимости. Если, конечно, страна не готовится к войне. Действия польского руководства как раз свидетельствуют о стремлении Варшавы повысить напряженность в регионе. Стало известно, что Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны. Теперь граждане обязаны будут прибыть к месту явки не позднее шести часов с момента получения повестки.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Усиление активности и военных потенциалов НАТО, ее стран-членов вблизи границ Союзного государства России и Беларуси носит провокационный характер, ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности. И такие шаги, конечно, не останутся без соответствующей реакции с российской стороны.

Польша продолжает следовать курсу на милитаризацию. Страна увеличила численность армии на несколько тысяч человек. Отдельные дивизии сконцентрированы у наших рубежей. Ранее Варшава заявляла о намерении к 2035 году увеличить войска до 300 тысяч солдат. Это минимум, цифры могут быть пересмотрены в большую сторону.