Польша ужесточила правила призыва при мобилизации

В Польше власти ужесточили правила призыва граждан в случае мобилизации и войны, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Так, в Варшаве принят новый образец призывного билета в период мобилизации или войны. Согласно документу, в сродных случаях мобилизованные обязаны прибывать к месту явки не позднее 6 часов с момента получения повестки. Если мобилизованный предпримет попытку уклониться, то в таких случаях предусмотрено лишение свободы от трех лет.

Обновленное постановление об образце призывного билета на военную службу вступило в силу с 13 января 2024 года. Теперь призывной билет содержит информацию о дате, месте явки, о последствиях при уклонении.