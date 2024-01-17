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В Бишкеке разбился военный вертолёт – число пострадавших достигло 10

17 января 2024 13:50
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Бишкеке. Командир экипажа погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке разбился военный вертолёт – число пострадавших достигло 10-1

Число пострадавших достигло 10. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Известно, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия Министерства обороны. После крушения вертолета командующий силами воздушной обороны Кыргызстана отстранен от должности. Это объясняют необходимостью для объективного расследования крушения.

# Крушение вертолета

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