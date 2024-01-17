В Бишкеке разбился военный вертолёт – число пострадавших достигло 10

Военный вертолет Ми-8 разбился в Бишкеке. Командир экипажа погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военный вертолет Ми-8 разбился в Бишкеке. Командир экипажа погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число пострадавших достигло 10. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Известно, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Обстоятельства случившегося выясняет комиссия Министерства обороны. После крушения вертолета командующий силами воздушной обороны Кыргызстана отстранен от должности. Это объясняют необходимостью для объективного расследования крушения.