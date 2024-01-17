В Болгарии жители вышли на массовый пикет в защиту памятника «Алёша»

В Болгарии прошла акция в защиту всеми известного памятника «Алеша». Он находится на холме Освободителей, однако монумент могут перенести в музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение было внесено в муниципальный совет Пловдива. Однако жители выступили против такой инициативы. Высказать свое несогласие с ней, несмотря на рабочий день, пришли около 300 человек. Горожане называют памятник символом антифашистской борьбы. «Руки прочь от «Алеши» – написано на плакатах демонстрантов, которые призывают правительство прекратить войну с историей.