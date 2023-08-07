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Захарова: урегулирование конфликта с Украиной возможно, если Киев остановит боевые действия ВСУ

07 августа 2023 09:59
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Устойчивое урегулирование конфликта в Украине возможно лишь в том случае, если Киев перестанет вести боевые и террористические действия, а страны Запада остановят снабжение Киева вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Она подчеркивает, что следует подтвердить исходные основы суверенитета Украины – ее нейтралитет, внеблоковый и внеядерный статус. Должны быть также признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

В заключении Захарова отметила, что реализация этих элементов соответствует международному миру и безопасности.

# Международная политика

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