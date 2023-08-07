Яблоньский: Германия пытается сменить правительство Польши

Германия намерена произвести смену имеющегося правительства в Польше, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление заместителя министра иностранных дел страны Павла Яблоньского.



Яблоньский пишет, что поступают сигналы о готовящихся попытках блокировки стратегических инвестиций Польши. Подобные действия, с точки зрения политика, вызваны направлением на выведение экономики Германии на более высокий уровень за счет изменения роли Польши: страна станет субподрядчиком промышленного производства из ФРГ.



Замглавы МИД уточняет, что данные действия совершаются под видом необходимости защиты окружающей среды, однако реальная цель заключается в том, чтобы у немецких компаний не было конкурентов в лице Польши.