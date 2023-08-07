Минобороны Украины: на Купянском направлении шли ожесточенные бои

На Купянском направлении под Харьковом шли ожесточенные бои, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РИА Новости. Она также добавила, что Россия пыталась прорвать оборону, противостояние было жестким.

Несколько ранее Министерство обороны РФ информировало, что был освобожден населенный пункт Новоселовское, в ходе операции взято 11 украинских опорных пунктов, а потери вражеской стороны составили более 100 человек. Кроме этого, в ведомстве сообщали, что за прошедший месяц потери войск Украины достигли более 43 тыс. человек, развернув при поддержке НАТО и западной техники наступательные действия на различных направлениях.