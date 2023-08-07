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В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом

07 августа 2023 09:25
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Новости Японии. В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогают пассажирам ориентироваться в одном из самых запутанных транспортных узлов японской столицы. После пандемии в Стране восходящего солнца наблюдается всплеск туризма. Иностранным гостям захотели облегчить жизнь. В прошлом месяце в Японию прибыли более двух миллионов посетителей.

В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом-1

Аяно Ядзима, сотрудница токийского метро:
Это конечная станция железной дороги, поэтому ей пользуется множество иностранных путешественников. Вот почему мы начали использовать дисплей именно здесь.

В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом-4

Ежедневно этой станцией пользуются 135 тысяч человек. Однако в случае успешных тестов (они продлятся три месяца) подобные дисплеи появятся и в других частях города.

# Необычное # Новости Японии # Фотофакт

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