Новости Японии. В токийском метро появились дисплеи с мгновенным переводом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогают пассажирам ориентироваться в одном из самых запутанных транспортных узлов японской столицы. После пандемии в Стране восходящего солнца наблюдается всплеск туризма. Иностранным гостям захотели облегчить жизнь. В прошлом месяце в Японию прибыли более двух миллионов посетителей.

Аяно Ядзима, сотрудница токийского метро:

Это конечная станция железной дороги, поэтому ей пользуется множество иностранных путешественников. Вот почему мы начали использовать дисплей именно здесь.