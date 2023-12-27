Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс исправиться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то осуждение общественности, которое обрушилось на участников «голой вечеринки», дает им возможность исправиться, пишет РИА Новости.



Ранее Анастасия Ивлеева организовала в Москве в клубе «Мутабор» вечеринку, дресс-код которой предполагал полуобнаженный вид гостей. Однако позже вечеринка вызвала скандал, а самой Ивлеевой и некоторым участникам мероприятия пришлось приносить публичные извинения.

Захарова отмечает, что участники «голой вечеринки» столкнулись с последствиями своих действий, которые для многих из них оказались достаточно болезненными.