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Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» Ивлеевой есть шанс исправиться

27 декабря 2023 13:10
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то осуждение общественности, которое обрушилось на участников «голой вечеринки», дает им возможность исправиться, пишет РИА Новости.
 
Ранее Анастасия Ивлеева организовала в Москве в клубе «Мутабор» вечеринку, дресс-код которой предполагал полуобнаженный вид гостей. Однако позже вечеринка вызвала скандал, а самой Ивлеевой и некоторым участникам мероприятия пришлось приносить публичные извинения.

Захарова отмечает, что участники «голой вечеринки» столкнулись с последствиями своих действий, которые для многих из них оказались достаточно болезненными.

# Скандал # Мария Захарова # Анастасия Ивлеева

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