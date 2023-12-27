Евросоюз готовит запасной план помощи Киеву в обход блокировок Орбана

Евросоюз находится в состоянии подготовки запасного плана финансирования Киева, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации говорится, что необходимость проработки дополнительных вариантов оказания финансовой помощи Украине стала актуальной после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет сообщества, которая предполагала выделение Киеву 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов.

Согласно новой схеме, члены Евросоюза должны взять на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, позволяющие Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро на помощь Украине.