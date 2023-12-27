В Аргентине более 5 тыс. госслужащих останутся без работы

Новый президент Аргентины Хавьер Милей продолжает свои неоднозначные реформы по оздоровлению экономики. На этот раз за счет госслужащих, которые, по его мнению, и довели страну до бедственного состояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство решило не продлевать контракты с чиновниками, которых приняли на работу в этом году. Это значит, что более 5 тысяч человек останутся без работы. Но и остальным расслабляться не стоит. Пересмотрены будут и трудовые соглашения с другими госслужащими, заявили власти. Этот шаг стал частью масштабного плана сокращения расходов, объявленного новым президентом Аргентины.