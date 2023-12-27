Израиль распространит спецоперацию по ликвидации ХАМАС на лагеря беженцев

Израильские военные заявили, что наземное наступление в Газе распространится и на городские лагеря беженцев. Это угрожает новыми разрушениями и жертвами среди мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ЦАХАЛ, боевики движения используют больницы и эвакуационные центры как прикрытие для своих складов и командных пунктов. Поэтому в командовании израильской армии заявили, что война в секторе продлится еще много месяцев, так как там не видят простых способов уничтожения ХАМАС. Несмотря на призывы США сократить количество жертв среди мирного населения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия будут только расширяться. По последним данным за время конфликта погибли 20 915 человек.