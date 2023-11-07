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МВД Украины: помощник Залужного погиб от взрыва гранаты, которую он показывал сыну

07 ноября 2023 07:59
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Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега на день рождения. Об этом пишет РИА Новости.

Граната взорвалась, когда Частяков показывал подарок своему сыну. По словам начальника МВД Украины Игоря Клименко, это была новая граната западного образца.

В доме Частякова было найдено еще пять таких гранат. Сотрудники милиции уже установили личность военного, который передал их Частякову, и изъяли еще две такие гранаты в его служебном кабинете.

# Несчастный случай

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