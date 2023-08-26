Колумнист Newsweek Марк Дэвис полагает, что украинской военной машине не под силу превзойти российскую, несмотря на поступление на вооружение истребителей F-16, пишет РИА Новости.

Он также заметил, что помощь Украине становится актуальной в связи с приближающимися президентскими выборами. Ранее в Москве заявили, что поставки оружия в Украину не меняют ничего и приводят лишь к затягиванию конфликта. При этом США и НАТО вовлечены в это столкновение не только поставкой оружия, но и подготовкой персонала.