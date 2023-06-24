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Захарова призвала граждан России объединиться после мятежа Пригожина

24 июня 2023 11:55
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывает к объединению, пишет РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.

Она подчеркивает, что у страны должен быть один главнокомандующий и важно отложить личные разногласия на время, чтобы сохранить единство. Захарова предупреждает, что враг ждет междоусобицы и искушение ставить свои интересы выше интересов страны и народа опасно.

Центр общественных связей ФСБ опровергает информацию о ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер», распространяемую от имени Евгения Пригожина в соцсетях, считая это провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ за организацию вооруженного мятежа.

# Международная политика # Мария Захарова # Евгений Пригожин

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