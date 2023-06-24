Прямой эфир

Риттер: Зеленский вынужден признать поражение Украины после провала контрнаступления ВСУ

24 июня 2023 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский лидер Владимир Зеленский будет обязан объявить о поражении Украины вследствие провальной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его мнению, Зеленский пытался угодить своим хозяевам из НАТО, строя иллюзию существенных успехов Вооруженных сил Украины перед предстоящим саммитом военного блока, на котором украинская проблема будет одной из центральных тем. 

По словам Риттера, принятое ВС Украины решение о проведении ответного удара было вызвано политическими мотивами, и осуществить желаемый военный сценарий, в реализации которого был заинтересован Североатлантический альянс, Зеленскому не удалось. 

Разведчик отметил, что, прилетев в Вильнюс 11 июля, в день саммита НАТО, и имея только убитых украинцев, разбитую технику и взятых в плен солдат, обманывать публику будет невозможно. Нам предстоит признать факт поражения в войне, и это распространяется не только на Украину, но и на НАТО и западный мир в целом, говорит он. Саммит стран западного блока запланирован на 11-12 июля в столице Литвы.

Наступление, о котором давно говорили в Киеве, началось 4 июня на различных направлениях, причем основной удар сконцентрировался на запорожском участке фронта. В Киев прибыли специалисты из НАТО и подразделения с западной техникой, но, невзирая на это, украинским солдатам не удается добиться успеха ни на одном из направлений, и они терпят значительные потери. По заявлению президента РФ Владимира Путина, уже уничтожены сотни единиц техники.

# Международная политика # Скотт Риттер

Другие новости рубрики

Все новости
Кадыров отреагировал на мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023 11:23

Кадыров отреагировал на мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Путин: тот, кто готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это
24 июня 2023 11:12

Путин: тот, кто готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это

Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости
24 июня 2023 10:29

Жителей Ростовской области призвали не выходить из дома без необходимости