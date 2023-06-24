Украинский лидер Владимир Зеленский будет обязан объявить о поражении Украины вследствие провальной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его мнению, Зеленский пытался угодить своим хозяевам из НАТО, строя иллюзию существенных успехов Вооруженных сил Украины перед предстоящим саммитом военного блока, на котором украинская проблема будет одной из центральных тем.

По словам Риттера, принятое ВС Украины решение о проведении ответного удара было вызвано политическими мотивами, и осуществить желаемый военный сценарий, в реализации которого был заинтересован Североатлантический альянс, Зеленскому не удалось.

Разведчик отметил, что, прилетев в Вильнюс 11 июля, в день саммита НАТО, и имея только убитых украинцев, разбитую технику и взятых в плен солдат, обманывать публику будет невозможно. Нам предстоит признать факт поражения в войне, и это распространяется не только на Украину, но и на НАТО и западный мир в целом, говорит он. Саммит стран западного блока запланирован на 11-12 июля в столице Литвы.

Наступление, о котором давно говорили в Киеве, началось 4 июня на различных направлениях, причем основной удар сконцентрировался на запорожском участке фронта. В Киев прибыли специалисты из НАТО и подразделения с западной техникой, но, невзирая на это, украинским солдатам не удается добиться успеха ни на одном из направлений, и они терпят значительные потери. По заявлению президента РФ Владимира Путина, уже уничтожены сотни единиц техники.