В Воронежской области ведутся оперативно-боевые мероприятия в рамках КТО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о проведении оперативно-боевых действий в рамках контртеррористической операции на территории региона, пишет РИА Новости.

Он рассказал об этом в своем Telegram-канале и заявил, что будут предприняты необходимые меры. Губернатор обещал дальнейшее информирование о развитии ситуации.

Также сообщалось, что режим КТО введен в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону и Ростовской области. Введение данного режима подразумевает ужесточение общественного порядка, слежку за телефонными разговорами, ограничение движение автотранспорта и так далее.