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В Воронежской области ведутся оперативно-боевые мероприятия в рамках КТО

24 июня 2023 11:35
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о проведении оперативно-боевых действий в рамках контртеррористической операции на территории региона, пишет РИА Новости.

Он рассказал об этом в своем Telegram-канале и заявил, что будут предприняты необходимые меры. Губернатор обещал дальнейшее информирование о развитии ситуации.

Также сообщалось, что режим КТО введен в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону и Ростовской области. Введение данного режима подразумевает ужесточение общественного порядка, слежку за телефонными разговорами, ограничение движение автотранспорта и так далее.

# Международная политика # Александр Гусев

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