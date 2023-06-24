Кадыров отреагировал на мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил восстание ЧВК «Вагнер» и заявил, что чеченские боевики были направлены в зону мятежа, пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале он отметил, что это предательство, и обратился ко всем – военным, силовикам, губернаторам и гражданским лицам – с требованием сплотиться вокруг лидера России Владимира Путина. Кадыров отметил, что решения президента Российской Федерации делаются осмотрительно и обдуманно. Он высказал полную поддержку словам Путина по отношению к мятежу военнослужащих и подтвердил, что таким акциям нет оправдания.

Кадыров также обратился к своим военнослужащим с требованием не поддаваться на устраиваемые провокации и призвал их беречь честь и сохранность государства и единство российского общества. Он заявил, что враги на Западе в своих целях используют ситуацию, распространяя лживую информацию и создавая дестабилизацию обстановки. Кадыров подчеркнул, что все происходящие события являются вызовом для страны и требуют объединения всех вокруг национального лидера – военных, силовиков, губернаторов и гражданских лиц.