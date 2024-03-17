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WSJ: в Чехии искали снаряды для Украины еще до начала СВО

17 марта 2024 11:43
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Чешская Республика, по информации Wall Street Journal, выступает в роли промежуточного звена в поставке боеприпасов Украине, в том числе и для союзников России. Об этом пишет РИА Новости.

Чехия начала поиск снарядов до начала специальной операции России и нашла уже 1,5 миллиона боеприпасов для поставок. Чехия соединяет поставщика с западными странами, которые платят за заказы, а Чехия организовывает логистику, «стирая прямую связь» между ним и Украиной.

Инициативу финансируют Германия, Канада, Нидерланды и Дания. По мнению России, поставка вооружений Украине втягивает страны НАТО в конфликт и мешает его разрешению. Президент РФ Владимир Путин призывал Запад отказаться от поставок оружия на Украину.

# Международная политика

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