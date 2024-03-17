Еврокомиссия решила пойти на уступки фермерам и пересмотрела аграрную политику ЕС

Еврокомиссия решила пересмотреть аграрную политику ЕС и пойти на некоторые уступки фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того чтобы осознать, в каком бедственном положении оказались люди и сельское хозяйство, еврочиновникам понадобилось более двух с половиной месяцев. Именно столько не утихают протесты.

Власти сообщили, что готовы ослабить некоторые экологические нормы. А для мелких фермерских хозяйств частично отменить меры контроля и штрафы. Но праздновать победу аграриям рано. Пока это лишь инициатива, которую еще необходимо утвердить. На принятие решения у политиков есть чуть больше недели. Голосование в поддержку проекта пройдет 26 марта на встрече европейских министров сельского хозяйства. Шествия фермеров до сих пор проходят во многих странах Европы.