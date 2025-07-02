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Захарова предлагает НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

02 июля 2025 07:26
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Захарова предлагает НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимыми комментарии со стороны стран-участниц Североатлантического альянса и Европейского союза касательно телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отмечает, что в ходе саммитов ЕС и НАТО были сделаны заявления о санкциях и сдерживании. И теперь «хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги – договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник», – задает вопросы Захарова.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Владимир Путин # Мария Захарова

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