Захарова предлагает НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимыми комментарии со стороны стран-участниц Североатлантического альянса и Европейского союза касательно телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отмечает, что в ходе саммитов ЕС и НАТО были сделаны заявления о санкциях и сдерживании. И теперь «хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги – договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник», – задает вопросы Захарова.

Фото: Pinterest