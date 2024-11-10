По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, если немцы не смогут очнуться, то ФРГ продолжит съемки в американо-немецком порнофильме категории «Б», пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала действия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ответ на критические замечания в его адрес.

Газета Bild ранее писала, что в ходе мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены писатель Марко Мартин критически высказался в отношении Штайнмайера. Мартин упрекнул политика в том, что тот, занимая пост главы МИД ФРГ характеризовал учения Североатлантического альянса на восточном фланге как «бряцание оружием», а на посту президента Германии в 2022 году называл «Северный поток» потенциальным «мостом» между Европой и РФ. После этого Штайнмайер набросился на Мартина.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», – отметила Захарова, акцентировав внимание на том, что достоинство, честь и свобода достаются через борьбу.