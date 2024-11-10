Трамп сможет вывести США из НАТО – Politico

У избранного президента США Дональда Трампа при необходимости есть возможность вывести Америку из НАТО, не учитывая возражения в конгрессе, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В материале указано, что Трамп известен наличием скептического отношения к НАТО. Однако сторонники сохранения членства США в Альянсе возлагают надежды на закон, который ранее был принят в Америке. Документ гласит, что президенту необходимо получить одобрение конгресса для выхода из Североатлантического альянса.

При этом у Трампа, как указывает издание, будет возможность обхода данного ограничения – американский лидер проигнорирует мнение конгресса, указав на исключительность полномочий президента США во внешнеполитической сфере. В этом случае не разделяющие мнение Трампа конгрессмены могут лишь обратиться в Верховный суд.