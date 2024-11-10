«Манчестер Сити» потерпел четвёртое поражение подряд

ФК «Брайтон» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ, пишет РИА Новости.

Встретились команды в Брайтоне. Финальный счет – 2:1 в пользу «чаек». Среди игроков победившей команды проявили себя Жоао Педро (на 78-й минуте) и Мэттью О'Райли (на 83-й минуте матча). В команде «горожан» гол смог забить Эрлинг Холанд (на 23-й минуте).

У Manchester City это четвертый проигранный матч подряд, учитывая все турниры.

Расстановка сил в таблице Английской премьер-лиги: «Манчестер Сити» – 2 строчка и 23 очка в активе, «Брайтон» – 4 позиция и 19 очков в запасе.