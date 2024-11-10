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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» со счётом 8:1

10 ноября 2024 09:28
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ХК «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Сент-Луис Блюз» в игре НХЛ, пишет РИА Новости.

Хоккейный поединок состоялся в Сент-Луисе, где гости одержали уверенную победу – 8:1.

У «Кэпс» дублями отметились Александр Овечкин (на 28-й и 43-й минутах) и Коннор Макмайкл (в ходе 1-й и 51-й минут), также голами отличились Джейкоб Чикран (на 31-й минуте), Расмус Сандин (на 44-й), Майкл Сгарбосса (на 56-й), Брэндон Дьюхейм (на 57-й). У «нот» также одна шайба на счету, которую забил Скотт Перунович (на 8-й минуте).

# Александр Овечкин # Хоккей

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