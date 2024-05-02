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Захарова очень резко оценила идею Киева привлечь женщин к разминированию

02 мая 2024 08:02
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко. По словам Свириденко, украинское руководство стремится к достижению гендерного равенства, вовлекая больше женщин в работу по разминированию. Об этом пишет РИА Новости.

«Новости психбольницы», – написала она.

Также в ответ на слова Свириденко Захарова спросила, были ли подсчитаны уже погибшие женщины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает использовать заряды запрещенной мины «Лепесток», которыми обстреливают города у линий соприкосновения, а на городских улицах все чаще появляются мины, маскируемые под бытовые предметы.

# Международная политика

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