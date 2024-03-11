Захарова о солдатах НАТО в Украине: дальше скрывать это они уже не могли

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что войска НАТО уже находятся на территории Украины. Ранее Сикорский сообщил, что ряд стран НАТО уже отправили свои войска в Украину, не уточняя, какие именно. Об этом пишет РИА Новости.

«Дальше скрывать это они уже не могли», – сказала она.

Также Сикорский выразил свою поддержку выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативе по размещению солдат западных стран на территории Украины. При этом польский президент Анджей Дуда отметил необходимость строительства международного аэропорта для переброски войск НАТО.

Ранее Макрон сказал, что Франция сделает все возможное, чтобы Россия не победила в конфликте, и что возможность отправки войск в Украину уже обсуждалась, хотя консенсус пока не был достигнут. Несмотря на волну критики, он заявил, что все его слова были тщательно обдуманы, и отметил, что у Парижа «нет границ и красных линий» в вопросе помощи Киеву. Однако многие страны Европы, в том числе Германия, заявили, что не собираются отправлять своих военных на Украину.