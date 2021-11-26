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Польша отказывается платить штраф, наложенный судом ЕС

26 ноября 2021 06:17
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Новости Польши. Польша вновь конфликтует с Евросоюзом. На этот раз предметом столкновения интересов стал отказ платить штраф, наложенный судом ЕС. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша отказывается платить штраф, наложенный судом ЕС-1

По словам политика, Евросоюз может принимать решения только в тех областях, которые ей доверяют сами страны. А в этой ситуации ЕС превысил свои полномочия. Напомним, в октябре суд Евросоюза наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что она не приостановила работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Так как ранее суд ЕС обязал Варшаву приостановить ее деятельность ввиду того, что она может принимать решения по работе судей, чем угрожает их независимости и беспристрастности.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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