Польша отказывается платить штраф, наложенный судом ЕС

По словам политика, Евросоюз может принимать решения только в тех областях, которые ей доверяют сами страны. А в этой ситуации ЕС превысил свои полномочия. Напомним, в октябре суд Евросоюза наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что она не приостановила работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Так как ранее суд ЕС обязал Варшаву приостановить ее деятельность ввиду того, что она может принимать решения по работе судей, чем угрожает их независимости и беспристрастности.