С 1 марта в Евросоюз будут пускать из любой страны, но только привитых

Еврокомиссия предлагает изменить нынешние правила въезда в ЕС. С 1 марта границы откроют для всех, но при определенном условии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас существует «зеленый список» стран, которые считаются безопасными с точки зрения распространения коронавируса. Однако, согласно нововведениям, в Евросоюз будут пускать из любой страны, но только привитых. Причем вакцины должны быть признанными в ЕС или ВОЗ. Кроме того, прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом, но при наличии ПЦР-теста.