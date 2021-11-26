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С 1 марта в Евросоюз будут пускать из любой страны, но только привитых

26 ноября 2021 06:19
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Еврокомиссия предлагает изменить нынешние правила въезда в ЕС. С 1 марта границы откроют для всех, но при определенном условии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 марта в Евросоюз будут пускать из любой страны, но только привитых-1

Сейчас существует «зеленый список» стран, которые считаются безопасными с точки зрения распространения коронавируса. Однако, согласно нововведениям, в Евросоюз будут пускать из любой страны, но только привитых. Причем вакцины должны быть признанными в ЕС или ВОЗ. Кроме того, прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Также возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом, но при наличии ПЦР-теста.

# Коронавирус # Фотофакт

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