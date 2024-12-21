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Илон Маск заявил, что Европа находится на грани вымирания

21 декабря 2024 16:35
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По словам Илона Маска, Германия и вся Европа на грани вымирания из-за низкого уровня рождаемости.

Илон Маск заявил, что Европа находится на грани вымирания-1

Фото: pinterest

При этом он отметил, что только правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» сможет спасти страну. Ранее в парламенте Германии доверие потеряло доверие правительство канцлера Олафа Шольца, что готовит почву для досрочных выборов в феврале. 

По данным опроса, блок ХДС/ХСС поддерживает 33 процента опрошенных, «Альтернативу для Германии» – 19 процентов, СДПГ и «зеленых» – по 14 процентов, Союз Сары Вагенкнехт – 5 процентов и СвДП – 3 процента.

# Илон Маск # Международная политика

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