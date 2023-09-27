Недостаточная профессиональная подготовка военнослужащих Украины приводит к поломке западной техники, сообщает The Wall Street Journal.

По словам украинского военного, западные образцы вооружений, в том числе немецкие гаубицы Panzerhaubitze фирмы Rheinmetall, часто выходят из строя в результате неправильной эксплуатации. Подготовка украинских военных к использованию этих машин длится всего пять недель, в отличие от немецких военнослужащих, которые проходят обучение не менее четырех месяцев.

Контрнаступление украинских войск ведется уже четвертый месяц с использованием подготовленных НАТО бригад, вооруженных зарубежной техникой, но значительных успехов добиться не удалось.