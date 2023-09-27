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WSJ: непрофессиональная подготовка ВСУ ведёт к поломкам западной техники

27 сентября 2023 09:08
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Недостаточная профессиональная подготовка военнослужащих Украины приводит к поломке западной техники, сообщает The Wall Street Journal. 

По словам украинского военного, западные образцы вооружений, в том числе немецкие гаубицы Panzerhaubitze фирмы Rheinmetall, часто выходят из строя в результате неправильной эксплуатации. Подготовка украинских военных к использованию этих машин длится всего пять недель, в отличие от немецких военнослужащих, которые проходят обучение не менее четырех месяцев. 

Контрнаступление украинских войск ведется уже четвертый месяц с использованием подготовленных НАТО бригад, вооруженных зарубежной техникой, но значительных успехов добиться не удалось.

# Международная политика

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