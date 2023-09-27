МИД РФ ввел персональные санкции против 23 граждан Великобритании

Российская Федерация расширила ответные санкции против Великобритании, пишет ТАСС.

Всего Россия добавила 23 человека в список тех, кому въезд в страну запрещен. Такое решение дипведомство России объясняет реализацией Лондоном антироссийского курса, который включает в себя поддержку неонацистского режима Киева и применение механизма персональных санкций. В российский стоп-лист вошли представители военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

Так, лишен права на въезд, например, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, который курирует подготовку бойцов ВСУ на территории Британии. Также закрыт въезд в РФ для ряда лиц причастных к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, сотрудники британских политологических центров, которые активно вовлечены в сбор и анализ информации, направленной на борьбу с Россией.