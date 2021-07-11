Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»

«Их нравы». В Гаити на неделе убили президента страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

В его теле насчитали 12 пуль, что уже четко говорит о неслучайности нападения. Эту версию активно продвигали некоторые журналисты и политики: якобы с президентом хотели чисто поговорить, но, видимо, что-то пошло не так. И все же – 12 пуль в теле убитого. Случайно, конечно, получилось. На сегодня уже задержаны 28 подозреваемых: 26 колумбийцев и, что примечательно, два американца. Видимо, два ярых борца за независимость Гаити.

На неделе также случились и нападение на начальника городской полиции в Сомали – там погибли 8 патрульных, и взрыв возле телерадиокомпании в Иране.