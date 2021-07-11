Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»
«Их нравы». В Гаити на неделе убили президента страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
В его теле насчитали 12 пуль, что уже четко говорит о неслучайности нападения. Эту версию активно продвигали некоторые журналисты и политики: якобы с президентом хотели чисто поговорить, но, видимо, что-то пошло не так. И все же – 12 пуль в теле убитого. Случайно, конечно, получилось. На сегодня уже задержаны 28 подозреваемых: 26 колумбийцев и, что примечательно, два американца. Видимо, два ярых борца за независимость Гаити.
На неделе также случились и нападение на начальника городской полиции в Сомали – там погибли 8 патрульных, и взрыв возле телерадиокомпании в Иране.
Евгений Поболовец:
Евросоюз на неделе призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона». Там, напомню, запретили «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Хорошее ведь решение, но ЕС возмутился. И в ответ припомнил контракт на покупку уличных фонарей – символично, правда? Не знаю, какие у вас ассоциации, а у меня вполне определенные. И покупку старинного поезда до родной деревни премьер-министра этой страны. Заявление с осуждением действий венгерских властей подписали 14 стран Евросоюза.
Евгений Поболовец:
Перемещаемся в Литву. Там, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью. Все тот же Евросоюз не поддержал просьбу о финансовой помощи. В заявлении, с которым выступили представители Еврокомиссии, подчеркивается, что там не занимаются финансированием заборов. Видимо от безысходности литовские военные начали возводить проволочное ограждение. На что тут же среагировал МИД нашей страны: «Ради Бога, пусть строят».
Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ
Евгений Поболовец:
Завершим рубрику «Их нравы» вот этой новостью. В Германии на неделе рассматривали допуск партий на выборы в Бундестаг в сентябре. Представителей анархистской Пого-Партии Германии не допустили. Глава партии в конце слушаний вот так прокомментировал это решение: «И ради этого дерьма я не пил с утра!»