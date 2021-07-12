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На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа

12 июля 2021 09:19
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Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, в том числе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа-1

Недовольство демонстрантов вызвано пандемией и действиями властей в борьбе с инфекцией. Экономическая ситуация на острове ухудшилась. Наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего активисты требуют доступа к вакцинам от коронавируса. Власти страны, в свою очередь, убеждены, что акциями управляют из-за рубежа.

На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа-4

Чтобы противостоять провокациям, президент призвал сторонников власти выходить на улицы. К месту демонстраций стягивают правоохранителей. Поступают первые сообщения о стычках и задержаниях. Этот протест уже называют одним из крупнейших в стране за последние десятилетия.

# Акции протеста # Фотофакт

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