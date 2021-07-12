На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа

Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, в том числе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство демонстрантов вызвано пандемией и действиями властей в борьбе с инфекцией. Экономическая ситуация на острове ухудшилась. Наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего активисты требуют доступа к вакцинам от коронавируса. Власти страны, в свою очередь, убеждены, что акциями управляют из-за рубежа.