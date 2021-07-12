На Кубе начались антиправительственные протесты. Власти убеждены, что акциями управляют из-за рубежа

Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, в том числе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Кубу охватили антиправительственные протесты. Тысячи жителей вышли на улицы восьми городов страны, в том числе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольство демонстрантов вызвано пандемией и действиями властей в борьбе с инфекцией. Экономическая ситуация на острове ухудшилась. Наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего активисты требуют доступа к вакцинам от коронавируса. Власти страны, в свою очередь, убеждены, что акциями управляют из-за рубежа.
Чтобы противостоять провокациям, президент призвал сторонников власти выходить на улицы. К месту демонстраций стягивают правоохранителей. Поступают первые сообщения о стычках и задержаниях. Этот протест уже называют одним из крупнейших в стране за последние десятилетия.