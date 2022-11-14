Новости Турции. В Турции задержан предполагаемый исполнитель теракта в Стамбуле. Как сказано в заявлении МВД, собранные улики указывают на то, что за организацией взрыва стоят Курдская рабочая партия и отряды ее самообороны, которые Анкара признала террористическими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

Вечером 13 ноября на пешеходной улице в центре Стамбула прогремел сильный взрыв, в результате которого 6 человек были убиты, более 80 получили ранения. Расследованием занялась главная прокуратура города. Власти Турции расценивают случившееся как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина. Глава МВД страны заявил, что организаторы и исполнители атаки получат жесткий ответ.

Соболезнование президенту Турции направил Александр Лукашенко. Глава нашего государства отметил, что в Беларуси с большой болью и скорбью воспринято известие о жутком взрыве в Стамбуле, который привел к человеческим жертвам.