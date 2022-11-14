Более 300 тысяч филиппинцев покинули свои дома из-за шторма «Налджи»

Новости Филиппин. Шторм «Налджи» на Филиппинах унес жизни 160 человек. Всего ударом стихии оказались затронуты более 5,5 миллиона филиппинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжают бороться с последствиями шторма – наводнениями и оползнями. Более 300 тысяч жителей покинули свои дома и перебрались в эвакуационные центры. Стихия повредила дороги, огромное количество мостов, аэро- и морские порты. Всего, по подсчетам Нацсовета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, материальный ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, составил более 200 миллионов долларов.