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Испания готовится к наплыву туристов. Там уверены, что люди предпочтут отоплению солнце

14 ноября 2022 07:20
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Новости Испании. Испания готовится к наплыву туристов. Там уверены, что на фоне энергокризиса люди предпочтут отоплению солнце. В СМИ окрестили происходящее «энергетическим туризмом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания готовится к наплыву туристов. Там уверены, что люди предпочтут отоплению солнце-1

Так, жители и власти Испании зазывают гостей к себе на курорты. Сервис обещают достойный. К тому же длительное пребывание в теплых странах будет экономически выгодным. Тем более провести отпуск, не беспокоясь о своих расходах, куда приятнее. Ожидается, что большинство туристов приедут из Германии и Великобритании. Тем временем количество бронирований на срок более 20 дней уже выросло на 5 % по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

# Туризм # Новости Испании # Фотофакт

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