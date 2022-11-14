Испания готовится к наплыву туристов. Там уверены, что люди предпочтут отоплению солнце

Так, жители и власти Испании зазывают гостей к себе на курорты. Сервис обещают достойный. К тому же длительное пребывание в теплых странах будет экономически выгодным. Тем более провести отпуск, не беспокоясь о своих расходах, куда приятнее. Ожидается, что большинство туристов приедут из Германии и Великобритании. Тем временем количество бронирований на срок более 20 дней уже выросло на 5 % по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.