Задержан глава охраны концерта, на котором напали на мэра Гданьска

Новости Польши. В Польше прокуратура задержала главу охраны концерта, во время которого было совершено нападение на мэра Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что мужчина предоставлял правоохранителям ложную информацию, касательно злоумышленника.

Оказалось, что тот попал на сцену не с помощью пропуска прессы. Сейчас начальника охраны допрашивают следователи. Напомним, нападение на Петра Адамовича было совершено 13 января. На следующий день он скончался.