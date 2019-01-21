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Задержан глава охраны концерта, на котором напали на мэра Гданьска

21 января 2019 14:45
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Новости Польши. В Польше прокуратура задержала главу охраны концерта, во время которого было совершено нападение на мэра Гданьска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Выяснилось, что мужчина предоставлял правоохранителям ложную информацию, касательно злоумышленника.

Задержан глава охраны концерта, на котором напали на мэра Гданьска-1

Оказалось, что тот попал на сцену не с помощью пропуска прессы. Сейчас начальника охраны допрашивают следователи. Напомним, нападение на Петра Адамовича было совершено 13 января. На следующий день он скончался.

Задержан глава охраны концерта, на котором напали на мэра Гданьска-4

Мужчину, совершившего преступление задержали. Ему грозит пожизненный срок.

# Нападение # Фотофакт

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