Снежные бури бушуют в США и Канаде

Новости мира. Центральную часть и северо-восток Соединённых Штатов сковали морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихии уже стали несколько человек. В Нью-Джерси и Пенсильвании объявлен режим чрезвычайной ситуации. Серьёзно нарушено авиасообщение: за несколько дней по всей стране были отменены или перенесены 2 500 рейсов. Поезда также ходят с перебоями.