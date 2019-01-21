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Снежные бури бушуют в США и Канаде

21 января 2019 12:38
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Новости мира. Центральную часть и северо-восток Соединённых Штатов сковали морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежные бури бушуют в США и Канаде-1

Жертвами стихии уже стали несколько человек. В Нью-Джерси и Пенсильвании объявлен режим чрезвычайной ситуации. Серьёзно нарушено авиасообщение: за несколько дней по всей стране были отменены или перенесены 2 500 рейсов. Поезда также ходят с перебоями.

Снежные бури бушуют в США и Канаде-4

Около 50 сантиметров снега может выпасть в Канаде. Автомобилистам рекомендуют сменить транспорт: за сутки в Торонто было зафиксировано более 350 ДТП из-за непогоды. Сотрудники экстренных служб готовятся к возможным авариям в энергосистеме.

# Снегопады # Фотофакт

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